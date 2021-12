OL : Combien vaut Moussa Dembélé sur ce mercato ?

Vers un nouveau challenge dès janvier, pour Moussa Dembélé ?

L’Olympique Lyonnais cherche un second souffle pour aborder l’autre moitié de sa saison 2021-2022 ; la plus décisive. Pour donner plus de matière à Peter Bosz, le coach en place depuis la rentrée, l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun serait en approche. En ce cas pour compenser, L’Equipe explique que Slimani ou Moussa Dembélé (sinon les deux), pourraient être cédés. Voyons pour le second, qui a un contrat plus long, l’estimation de sa valeur, sur ce mercato.

Moussa Dembélé sur le départ de l’Olympique Lyonnais

L’attaquant, international espoir avec les Bleus, est toujours sur le même bail de cinq ans, signé à son transfert depuis le Celtic vers Lyon, au dernier jour du mercato 2018. A l’époque contre une indemnité de 22 millions d’euros (sans bonus), qu’il ne vaut plus désormais. Bien que les estimations à son sujet diffèrent, de Transfermarkt pour qui il vaut 17 millions d’euros, à l’Observatoire du football, où il est plus modestement coté de 4 à 7 millions.

A l’amortissement, le buteur de 25 ans vaut 6,6 M€ pour l’OL

L’Olympique Lyonnais a déjà amorti pour partie son recrutement, sur les trois saisons et demi qu’il a jusqu’ici passé chez chez les Gones. En ce mois de janvier il vaut un peu moins de 7 millions d’euros. Cela, donc, pour la saison et demi, jusqu’au 30 juin 2023, à l’échéance du contrat de l’attaquant de 25 ans. Après six mois très mitigé en prêt, à l’Atlético Madrid, Dembélé a disputé treize matchs cette saison 2021-2022, pour quatre buts inscrits.