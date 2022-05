OL : Coût, financement, capacité… Les chiffres clés sur la future LDLC Arena

L’OL a communiqué sur le financement de sa future LDLC Arena, dont l’ouverture est prévue en 2023.

Depuis quasiment 3 ans, l’OL est devenu un actionnaire de LDLC ASVEL, l’équipe de basket de Villeurbanne. Le club lyonnais n’a cessé de s’y impliquer ces dernières années. Après avoir acquis des parts supplémentaires en 2020, le groupe OL a donné les détails sur la construction de la future LDLC Arena. Coût, financement, capacité… Quels sont les chiffres clés de ce projet ?

Un financement à hauteur de 141 M€ pour le groupe OL

Au total, c’est 141 millions d’euros qui seront nécessaires pour construire la LDLC Arena. L’intégralité sera prise en charge par le groupe lyonnais. 51 millions d’euros proviendront de fonds propres, tandis que les 90 millions d’euros restants seront investis via un contrat de Crédit-Bail Immobilier (CBI). Les travaux, effectués par Populous, et Citinea, filiale de Vinci Construction France, ont débuté en janvier dernier. La salle pourrait être mise en exploitation pour la fin d’année 2023.

Jusqu’à 16 000 personnes de capacité pour la LDLC Arena

Cette salle événementielle se situera sur le site d’OL Vallée, proche du Groupama Stadium, antre des Gones. Elle pourra accueillir entre 12 000 et 16 000 personnes, et sera le théâtre de 100 à 120 évènements chaque année, comme des concerts, compétitions sportives et e-sportives. Un contrat de naming a été signé avec LDLC (entreprise de vente de matériel informatique et high tech), en décembre 2021. Cette collaboration est effective depuis le début des travaux et se poursuivra dans le temps, une fois ce nouvel écrin ouvert au grand-public.