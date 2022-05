OL : La valorisation de l’Olympique Lyonnais baisse de 7% en 2022

Le Groupama Stadium a accéléré la valorisation de l’Olympique Lyonnais, depuis que le club s’y est installé.

L’ambition pour l’Olympique Lyonnais d’appartenir au ghota du football européen, le club la justifie, en terme de valorisation d’entreprise. C’est selon « Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2022 », le rapport annuel de Football Benchmark. L’OL est 20e au classement des franchises du ballon les plus chères, cette année.

L’OL est le 20e club le plus cher du continent en 2022

La valorisation du club lyonnais est donnée dans une fourchette minimale, à 434 millions et maximale, à 478 millions d’euros. Et plus justement, à 456 millions. Mais elle s’est dégradée d’une année sur l’autre, elle perd 7%, c’est la plus forte baisse (égale à celle du Benfica), observée dans le top 32 des clubs classés au rapport, dans la liste desquels la majorité à l’inverse progresse, dans un environnement de sortie de crise de la Covid.

Une entreprise qui se bonifie sur la longueur, mais en baisse sur un an

Mais Football Benchmark note que l’OL, après le PSG (+153%) et l’Inter Milan (150%) est le troisième club en Europe qui s’est le plus bonifié, depuis 2016 et la première édition, du « Football Clubs’ Valuation ». Pour l’expliquer, il y a le stade et tout le développement autour, à la propriété du groupe. La « valeur d’entreprise » mesurée, repose sur un un algorithme développé à partir de plusieurs métriques, et quatre points centraux que sont la popularité, les revenus générés, le coût des effectifs professionnels (salaires et charges) et la valorisation du collectif, sur le mercato.