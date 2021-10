OL : La valorisation de Moussa Dembélé sur le mercato s’effondre

Moussa Dembélé marque le coup, sur le marché des transferts.

Et c’est un fait moins commun à Lyon, qu’en certains autres clubs de la Ligue 1, car l’OL est une référence nationale incontestée sur la formation et la progression des jeunes joueurs. Mais ici, dans le cas de Moussa Dembélé, c’est l’exact effet inverse, l’attaquant des Gones est en perte de vitesse, sinon sportive, à tout le moins au sens de sa valeur, sur le marché des transferts.

Une valorisation estimée en baisse de moitié en 2021

Sur Transfermarkt, le joueur de 25 ans a perdu la moitié de sa cote, depuis le début de l’année, à 20 millions d’euros, qu’il est désormais valorisé. C’est l’un de ceux qui chutent le plus en 2021, dans le contingent du championnat de France. La baisse est plus significative encore, si l’on se penche sur les données du Centre international d’études du sport (CIES), qui ne le valorise plus que de 10 à 15 millions d’euros.

Moussa Dembélé est sous contrat à l’OL jusqu’en 2023

Or, à l’hiver 2020, ce même CIES l’estimait à près de 80 millions d’euros. A l’époque, Moussa Dembélé avait l’attention de plusieurs clubs anglais. Depuis, son contrat s’est étiré dans le temps, il n’est plus qu’à un an et demi de sa fin, fixée en juin 2023. Son début de saison statistiquement flatteur, à quatre buts et une passe décisive en six matchs, joue pour lui, mais son corps ne le laisse pas tranquille ; tout juste remis d’une blessure au quadriceps d’une cuisse, qu’il s’est fissuré le péroné, en suivant. Il est toujours aux soins.