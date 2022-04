OL : L’action OL Groupe flambe en réaction aux rumeurs

L’action OL Groupe n’avait plus été à ce seuil de valorisation, depuis un an.

Dire que l’Olympique Lyonnais est branché sur courant alternatif, sur la place boursière, est un euphémisme en ce début du deuxième trimestre, de l’année 2022. En mars, le 9, le titre dévissait à 1,9 euros, soit le seuil le plus bas, depuis le 23 octobre 2020. Ce vendredi matin, inversement, l’action est à son plus haut, à l’ouverture matinale.

+ 16,6% l’action OL Groupe entre le 20 et ce 22 avril

A 2,32 euros, elle n’avait plus été aussi haute, depuis pile un an. Cela, faisant suite à l’article publié hier jeudi, par le média Bloomberg. Lequel évoquait six offres, de la part d’investisseurs, désireux de racheter les parts à vendre d’IDG et de Pahté, respectivement actionnaires à hauteur de 20% et 19%, de l’Olympique Lyonnais.

Loin du niveau de l’introduction en bourse, 15 ans plus tôt

La nouvelle est donc perçue positivement sur le marché, au point qu’en deux jours, depuis le 20 avril, l’action a progressé de 16,58%. A 2,35, on est toutefois loin des 24 euros, à l’introduction du titre en bourse, au mois de février 2007.