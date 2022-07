OL : Le futur maillot third 2022-2023 noir et violet en image

L’OL aura un maillot extérieur sur fond de violet et noir.

Privé de coupes européennes mais pas d’un maillot third, l’Olympique Lyonnais, qui le portera, en la circonstance, sur les pelouses de la Ligue 1. Produit par Adidas, l’équipementier officiel des Gones, il sera violet et noir, d’après les premiers visuels dévoilés de l’autre côté de la Manche. C’est la dernière pièce à sortir, puisque l’OL et son partenaire technique ont déjà révélé, le blanc domicile, à l’arrivée de Lacazette, le rouge et bleu pour l’extérieur et même un fourth, porté face à l’OM, en toute fin de saison dernière.

Le dernier des 4 maillots de l’OL saison 2022-2023

Comme les autres modèles, à l’exception du « home » plus conventionnel, ce maillot third 2022-2023 sera très graphique. Avec deux couleurs dominantes, que sont le noir et le violet qui recouvrent tout l’ensemble, dans une esthétique de fond, qui n’est pas sans rappeler celle du maillot de Manchester United, à l’extérieur, saison 2020-2021. Les trois bandes distinctives de l’équipementier allemand de l’Olympique Lyonnais sont ici placées le long des épaules jusqu’aux manches, en violet.

Les sponsors sont ajoutés en couleur claire, ce maillot third de l’OL n’est pas encore sorti, mais devrait être dévoilé prochainement, par le club et son partenaire technique.