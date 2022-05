OL : Les revenus des Gones progressent, dopés par le trading

Peut-être moins sportivement, mais économiquement, l’Olympique Lyonnais retrouve le sourire après une période rendue très compliquée, par la Covid.

L’OL a communiqué les résultats de l’activité des 9 premiers mois de la saison 2021-2022, et bien que ça ne soit pas la fête en championnat, les Gones pourront se féliciter de voir leurs revenus augmenter, après une période Covid compliquée. Le groupe OL a enregistré une hausse de 29%, par rapport à l’année précédente. Cela lui permet de tutoyer les 200 millions d’euros (193,5 M€ pour être exact) de produits des activités. L’entreprise recense plusieurs secteurs en progression, dont le trading qui atteint presque la moitié des recettes (42,5%).

De 54,8 à 82,2 M€, le trading booste les revenus de l’OL

En mars 2021, le groupe OL annonçait une cession de contrats de joueurs à hauteur de 54,8 millions d’euros. Un an plus tard, ce montant a augmenté de 50%, pour atteindre les 82,2 millions d’euros. Les départs d’éléments comme Joachim Andersen et Bruno Guimarães pèsent dans la balance. Il ne s’agit pas du seul domaine enregistrant une hausse de revenus. Malgré deux huis clos et des jauges, les recettes liées à la billetterie sont sur la pente ascendante (25,7 M€), après un exercice 2020-2021 (1,8 M€) sans spectateurs dans la plupart des cas.

Les droits télé et marketing, seul secteur à la baisse

Si la majorité des activités du groupe OL est à la hausse, celle des droits télé et marketing enregistre une baisse de 31%, passant de 60,7 millions d’euros, à 41,9 millions d’euros. Les raisons sont multiples. Le mauvais exercice des Gones sur le terrain en est une. Le club ne peut plus prétendre à aucune compétition européenne, contrairement à mars dernier, où il pointait à la 3e position. Cette chute de revenus est également due au fait que la saison dernière, les Lyonnais avaient touché les recettes de leur demi-finale de Ligue des Champions 2019-2020, puisque celle-ci avait été jouée en août 2020.