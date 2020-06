OL : L’originale voiture camo de Moussa Dembélé en image

Sur le parking des Gones, nous avons récemment mis l’accent sur la Lamborghini Aventador personnalisée, de l’attaquant Maxwell Cornet. En attaque toujours, à la pointe du collectif de l’OL, Moussa Dembélé joue dans une même catégorie de voiture customisée, dans un genre particulier.

Une Mercedes GLC Coupé version camo pour Moussa Dembélé

Pour le natif de Pontoise, le style est camouflage d’inspiration militaire. Moins clinquant sur la forme que la plus exceptionnelle Aventador de Cornet, Dembélé est ici à l’image, au volant d’une Mercedes, version GLC Coupé. Pour le choix des couleurs, le ton est au foncé, entre du noir et du gris, plus du rouge pour trancher et mettre notamment en relief, les quatre roues du bolide.

Des autos bigarrées sur le parking de l’Olympique Lyonnais

Ce n’est pas à proprement parler un SUV, le segment en vogue et prisé dans le monde de l’automobile, mais ce que la modernité appelle un SAC, pour la contraction de « Sport Activity Coupé ». Il faut compter près de 70 000 euros, plus ou moins selon les versions et options. Possiblement plus pour une personnalisation aussi poussée que celle voulue par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais.