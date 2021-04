OL – LOSC : Quel sera le résultat du choc selon les bookmakers ?

Le titre se joue peut-être entre l’OL et le LOSC, ce dimanche soir.

Le titre de la Ligue 1, saison 2020-21, se joue peut-être ce dimanche soir au Groupama Stadium. Tout, c’est à voir. Mais au moins pour partie, c’est une certitude puisque l’OL, quatrième, reçoit le LOSC, désormais deuxième derrière le PSG, après la victoire de ce dernier (3-1), face au FC Metz. OL – LOSC est donc un choc au sommet du championnat de France. A l’avantage de qui tournera-t-il ? Verdict selon les bookmakers…

Choc au sommet de la Ligue 1 entre l’OL et le LOSC

Lyon est, à domicile, donné favori. La victoire des hommes de Rudi Garcia sur ceux de Christophe Galtier paie 2,1 fois la mise, contre 3,65, si Lille s’impose dans le Rhône. Entre, le match nul vaut une cote moyenne de 3,5, chez les opérateurs du jeu, en France. Le nul, c’est pourtant l’hypothèse première, à la lecture du résultat exact, envisagé pour ce match. Le 1-1 ressort en premier, à une cote de 5,6 contre un, qui témoigne d’une forme d’indécisions à propos de cette opposition.

Succès des Gones ou partage des points, les bookmakers hésitent

Sinon, l’Olympique Lyonnais devrait gagner sur la plus courte des marges, 1-0. C’est coté à 6,6 contre un. Retenons d’abord de cela, qu’il devrait y avoir des buts, sur la pelouse du Groupama Stadium. Sûrement des locaux, la force de frappe des Gones est jugée supérieure, avec Memphis Depay en maître artilleur, buteur à la cote moyenne de 2,45. Il est en balance avec Tino Kadewere à 2,55 et Toko-Ekambi, à 3,35. Côté Lillois, Burak Yilmaz et Jonathan David sont devants, avec des cotes de buteur, à respectivement, 3,3 et 3,75 contre un. Le match OL – LOSC compte pour la 34e journée de Ligue 1, il est programmé à 21h, en direct sur Canal +.