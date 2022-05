OL : Lyon et adidas dévoilent la nouvelle gamme training saison 2022-2023

Joueur et joueuses de l’Olympique Lyonnais sont habillés pour la rentrée.

En attendant les pièces principales, que porteront joueurs et joueuses sur le rectangle vert, voilà qui va donner le ton de la collection saison 2022-2023 des produits d’adidas pour l’Olympique Lyonnais. Le club des Gones et son équipementier viennent de sortir la gamme training, comprendre celle qui sera utilisée pour le quotidien des entraînements.

La gamme training d’adidas pour l’OL a un fond de gris

Maillot, short, haut et bas de survêtement, ou encore une parka… L’ensemble sera porté toute la première moitié de la saison, jusqu’à la bascule hivernale. Sur le fond, l’on apprend pas grand-chose du futur des maillots, à part qu’ici la couleur principale est un gris léger, qui sera peut-être en repris sur l’un des quatre (ou plus ?), modèles de maillots de l’exercice à venir, qui débute officiellement le 1er juillet, mais déjà dès demain, dimanche, au lendemain de la 38e et dernière levée du championnat de France.

L’OL, 1er à dévoiler un maillot et désormais sa gamme training saison 2022-23

Ces produits de la gamme training sont confectionnés sur la base de polyester recyclé à 100%. L’Olympique Lyonnais avait été, avec adidas, le premier en Ligue 1, à dévoiler un maillot de la saison 2022-2023 prochaine, en l’espèce le fourth, que les joueurs avaient sur les épaules au cours du match au Vélodrome, face à l’OM.