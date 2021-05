OL : Memphis Depay futur voisin d’Ousmane Dembélé ?

Memphis Depay lorgnerait vers Barcelone, pour trouver une maison.

Depuis maintenant plus d’un an, Memphis Depay est régulièrement annoncé proche du Barça. Le Néerlandais, très attiré par le projet sportif des Blaugrana, encore plus avec l’arrivée sur le banc, en début de saison de son compatriote, le coach Ronald Koeman, aurait visité, plusieurs maisons à Barcelone. Le joueur sera libre dès le 30 juin prochain, lorsque son contrat avec l’Olympique Lyonnais se terminera. Cependant, il n’a toujours pas signé, mais cela pourrait ne pas tarder selon plusieurs observateurs.

Depay recherche activement une maison à Barcelone

D’après des témoins tel que le rapporte le Mundo Deportivo, l’attaquant lyonnais, comme évoqué juste avant, aurait visité quelques maisons dans différents quartiers huppés de la capitale catalane. Accompagné de plusieurs membres de sa famille ainsi que des amis, il serait resté le temps de la journée avant de repartir à Lyon depuis l’aéroport d’El Prat. D’après le média sportif encore, il aurait jeté son dévolu sur le quartier très chic de Pedralbes, se situant à une dizaine de minutes du Camp Nou, et très prisé par de nombreuses célébrités vivant à Barcelone.

L’attaquant de l’OL bientôt voisin d’Ousmane Dembélé ?

La région convoité possède de nombreuses qualités qui en font un endroit rêvé pour les stars souhaitant s’installer dans la ville de Gaudi. Et particulièrement pour les footballeurs qui apprécient de n’être qu’à 1,5 km, du stade mythique du Barça. Parmi eux, le défenseur central blaugrana, Gérard Piqué, et sa célèbre femme Shakira, mais également un ancien pensionnaire de Ligue 1, le jeune français Ousmane Dembélé. Ce dernier est locataire depuis son arrivée en 2017, d’une luxueuse maison sur plusieurs étages, avec piscine chauffée, grand jardin et parking privé, le tout pour un loyer avoisinant les 15 000 euros par mois. Un quartier cossu donc, qui n’a pas peut-être pas fini d’attirer les nouvelles recrues barcelonaises.