OL – OM : Amazon se réserve l’Olympico

Les abonnés d’Amazon pourront suivre l’Olympico OL – OM, le 21 novembre au soir.

Ce sera l’affiche de la 14e journée de la Ligue 1, saison 2021-2022, c’est du moins celle choisie par Amazon, comme étant la rencontre la plus premium. Donc, celle que le diffuseur américain mettra en vedette, dans la grille de la soirée du dimanche 21 novembre. A voir, dès 20h45, l’Olympico opposant l’OL à l’OM, au Groupama Stadium.

Le groupe Amazon a pris pour lui l’Olympico OL – OM

C’est une opposition de haut de tableau, entre deux clubs prétendants, sinon au titre, au moins au podium. Amazon aura la main sur toutes les rencontres les plus attendues de cette 14e journée, comme l’explication du LOSC et de l’AS Monaco, le vendredi soir, ou celle du Paris Saint-Germain et du FC Nantes, le samedi 20 novembre, en fin d’après-midi.

La 14e journée de Ligue 1 programmée fin novembre

Le groupe Canal, pour autre diffuseur, proposera la rencontre du samedi soir, Stade Rennais FC – Montpellier Hérault SC, sur Canal Décalé et le dimanche, Clermont Foot 63 – OGC Nice, sur Canal + Sport, dès 17h00.