OL – OM : Les incidents de l’Olympico sur l’évolution de l’action OL Groupe

L’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée, cela se ressent sur la bourse

A quoi tient l’économie ? Parfois à peu de choses. Un excité qui dérape, un joueur blessé, un match arrêté et sur le marché de la bourse, des investisseurs soudainement inquiets. Tel pourrait être le résumé succinct des derniers jours à Lyon, par l’évolution de la courbe de l’action d’OL Groupe, avant et après les incidents du match entre l’OL et l’OM.

OL – OM arrêté, réaction sur la place boursière

Bizarrement, alors que l’action baissait depuis le mercredi 17 novembre, sans discontinuer, elle a repris des couleurs ou de la valeur, le lundi matin 22 novembre, à l’ouverture. Au lendemain de l’arrêt ordonné, du match de la 14e journée de Ligue 1. Et depuis, alors que les événements divisent les instances (du foot français, les clubs et les collectivités locales ou nationales), l’action est à l’image de la situation ; légèrement décousue.

L’action d’OL Groupe fait en ce moment du yo-yo

Ce mardi 23 novembre, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, elle vaut 2,14 euros, en baisse de 1,8% sur le mardi de la semaine précédente et de 3,17%, sur celle du mardi encore d’avant. C’est que l’Olympique Lyonnais est (gageons pour le club qu’il en sorte), dans une période relativement compliquée, entre la blessure du capitaine, Léo Dubois, avec les Bleus, la claque (4-1) reçue à Rennes et ce dimanche, le dérapage d’un imbécile, au Groupama Stadium.

L’évolution du cours de l’action OL Groupe.

Sans pression à Brondby, l’occasion de se rassurer pour les Gones

Tout cela n’est pas de nature à l’optimisme, mais les vents vont forcément tourner pour les Gones. Ici, peut-être plus qu’ailleurs en Ligue 1, l’adage du beau temps qui vient après la pluie compte, car un événement positif, en annule un autre négatif. En ce sens, la Ligue Europa revient peut-être à point nommé, puisque le club a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale. Il se rendra à Brondby, jeudi, sans pression du résultat. C’est en ce moment assez rare, pour en profiter.