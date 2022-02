OL – OM : Quel résultat à cet Olympico selon les bookmakers ?

L’OL reçoit l’OM dans le cadre du match reporté de la 14e journée, au mois de novembre dernier.

Rappelez-vous. Dimanche 21 novembre, pour le compte de la 14e journée, peu après 20h45. Le match entre l’OL et l’OM avait été arrêté puis reporté, après le jet d’une bouteille d’eau dans la tête de Dimitri Payet. Cela avait valu un point ferme au club rhodanien, ainsi que deux matchs à huis clos, dont l’Olympico. Ce mardi soir, les deux formations ne seront pas au complet, avec des absents de marque de chaque côté. Important de noter également que les recrus de l’hiver (Ndombele ou Faivre pour l’Olympique Lyonnais ; Bakambu ou Kolasinac, à l’Olympique de Marseille », ne sont pas qualifiées, puisqu’ils n’étaient pas encore arrivés, à l’origine de la rencontre.

Une rencontre OL-OM très indécise

L’Olympico s’annonce très serré, si l’on en croit les bookmakers. Marseille devance très faiblement Lyon, quant à l’issue de ce match, avec une victoire cotée à 2,65 contre 2,75, pour son adversaire du soir. Le match nul est l’alternative la moins probable (3,27). Pourtant, c’est le score de parité, 1-1, qui a la cote du score exact la plus faible, à 5,47 contre 1. La victoire phocéenne sur le score de 1-0 est cotée à 8,48, ce n’est que légèrement moins qu’un succès rhodanien, sur la plus petite des marges, avec 9,12.

Lyon privé de ses meilleurs buteurs dans cet Olympico

D’après les bookmakers, les filets vont trembler dans le match entre les Olympiques, avec une cote d’une rencontre à plus de 1,5 buts à 1,27. En l’absence de Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta et Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais devra s’en remettre à ses jeunes. Bradley Barcola est le joueur proposant la cote buteur la plus faible à 3,3, puisque Sekou Lega, pourtant coté à 3, n’a pas été retenu. Rayan Cherki, pressenti titulaire et dont la cote s’élève à 3,57, pourrait être un des éléments importants de l’attaque des Gones. Chez les Marseillais, c’est Arkadiusz Milik et Dimitri Payet qui sont considérés comme les plus dangereux, à des cotes de 2,83 et 3,43.