OL ou Porto, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Ni favori, ni outsider, l’Olympique Lyonnais est sur un pied d’égalité parfait avec Porto, chez les bookmakers.

Les Gones sont fixés. Et le tirage qui a désigné Porto, pour l’OLympique Lyonnais, n’a rien de simple. A ce point d’ailleurs, qu’après la révélation des affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa, les bookmakers sont déjà sur le qui-vive, centrés sur le futur des huit affiches. Celle de Lyon est la plus indécise.

Indécision totale sur cette affiche OL – Porto

A la question : « Quelle équipe se qualifiera ? », c’est ici un match nul entre Français et Portugais. Aucun des opérateurs que nous avons consulté, ne départage les deux clubs, et la cote moyenne est donné à 2 contre un. Néanmoins, un avantage, certes léger, pourrait être donné aux Rhodaniens, dès l’aller, au Portugal. Car en effet, si Porto sera favori sur ses terres, donné vainqueur à 1,9 contre un, pour un match à nul à près de 3 et le succès lyonnais, à 3,5, c’est un score de parité, 1-1, qui domine ce jour, les cotes. Ce scénario paie 5,5 fois la mise de départ.

Un match aller décalé au mercredi 9 mars

Cela faciliterait le retour pour l’OL, qui recevra le 17 mars, sur sa pelouse du Groupama Stadium. A noter que pour éviter de doubler avec le match de Braga, face à l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais jouera exceptionnellement son match aller le mercredi 9 mars, à 18h45.