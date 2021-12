OL – PSG : Le prix des places flambe au Groupama Stadium

Il faudra compter un minimum de 81€ pour voir OL – PSG, au Groupama Stadium.

C’est aujourd’hui, jeudi 2 décembre, que s’est ouverte la billetterie pour le match de l’OL face au PSG, programmé au Groupama Stadium, le dimanche 9 janvier en soirée. Certes c’est une affiche de gala face au club de Messi, Mbappé et Neymar, et il est courant que les clubs qui les reçoivent, gonflent les prix à la billetterie.

Un minimum de 81 € un billet pour OL – PSG

Mais ici, il faudra compter un minimum de 81 euros, pour acheter sa place, à l’unité. Et après c’est progressif, dans la tarification : 103 €, la catégorie 2, 148 €, la 3, 166 €, la 4… Et ainsi de suite jusqu’à la catégorie 11, à 382 euros. A titre de comparaison, c’est presque deux fois et demi plus cher qu’un billet pour le derby (36 euros), face à l’ASSE, car pour ce match également, la billetterie vient d’ouvrir.

Le club défend son choix et ses abonnés

C’est aussi 19 euros plus couteux qu’une place pour le match prévu mais arrêté, face à l’Olympique de Marseille. L’OL assume ce choix, qui vise à privilégier ses fidèles. « Sur ces matchs comme Marseille ou Paris, les abonnés bénéficient de tarifications remisées par rapport à ces prix, s’ils veulent faire venir des amis », avait ainsi défendu le DG adjoint de l’OL, sur l’antenne de BFM Lyon. Sur les réseaux sociaux, néanmoins, se manifeste une forme de contrariété à l’énoncé des tarifs.

81€ pour voir mon équipe de dépressif perdre non merci — JobLifeODZ (@LeVraiODZ) December 2, 2021

81 sérieux c’est abuser — Samir (@Lartiste18) December 2, 2021

Ça va pas ?? @JM_Aulas — Michel Mich Mompelat (@michel69972) December 2, 2021

Il n’est même pas question d’émotions ! 81 euros c’est aller contre les valeurs du football populaire, à ce prix là seul les plus aisés peuvent se le permettre , c’est à dire très peu de supporters. — Quentin Rtr (@quentin_reiter) December 2, 2021