OL – PSG : Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

L’OL accueille le PSG, ce dimanche soir, au Groupama Stadium

Le Paris-Saint-Germain se déplace à Lyon, ce dimanche soir à 21 h, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Au coude-à-coude, pour le titre de champion de France, l’affrontement entre les deux équipes, risque d’être décisif. Au match aller, les hommes de Rudi Garcia s’étaient imposés 0-1, face au club de la capitale, à cette période l’Olympique Lyonnais était leader du championnat.

Le PSG favori face à l’OL

Malgré que le PSG a joué un match dans la semaine, en Coupe de France face à Lille (3-0), les bookmakers estiment que les Parisiens sont favoris. Un succès des Franciliens est coté à 2,2, alors que la victoire lyonnaise paie 2,9 fois la mise de départ. La cote du match nul, entre les deux équipes, est à 3,9. Le scénario, le plus favorable aux hommes de Mauricio Pochettino, est un succès 1-2, qui rapporterait 7,8 euros pour 1 de joué. Selon les spécialistes, une courte victoire 1-0, des Gones, est le score le plus probable pour les Lyonnais, avec une cote de 12. Enfin, le 1-1 est le résultat le plus envisagé, il multiplierait par 6,40 la mise initiale.

Mbappe buteur

Le grand favori, pour scorer lors du choc est évidemment Kyllian Mbappé. Un but du Français vaut 2,2 fois la mise de départ. Son coéquipier Brésilien, Neymar, pourrait être de retour de blessure, mais rien n’est moins sûr concernant une titularisation, son but est tout de même coté à 2,4. Concernant l’Olympique lyonnais, c’est Memphis Depay qui tient la corde, sa réalisation rapporterait 2,6 euros pour 1 de joué. Unique buteur, lors du match aller, Tinotenda Kadewere voit sa cote à 2,8 contre un.