OL : Salaire, contrat, ce qu’Alexandre Lacazette devrait signer avec l’OL

Et si, après 5 ans passés en Angleterre, Alexandre Lacazette revenait à l’OL ? C’est en tout cas ce qui se profile, à quelques semaines de la fin de son contrat. Pour rappel, l’attaquant avait rejoint Arsenal en 2017, pour la bagatelle de 53 millions d’euros. Avec les Gunners, l’international français émarge à 180 000 livres sterling par semaine, ce qui représente un salaire d’environ 915 000 euros brut mensuels, au tour monétaire du moment. Pour revenir dans son club formateur, le numéro 9 devrait diviser son salaire par deux d’après L’Equipe.

Les émoluments de l’attaquant pourraient donc osciller entre 4,5 et 5,5 millions d’euros annuels. Hors bonus à la performance et la prime à la signature qu’il sera en mesure de revendiquer, de par sa situation de joueur libre. Sans un effort notable du joueur qu’il a formé, l’OL n’aurait pas été en mesure sinon, de s’aligner sur son salaire en Premier League. Et c’est déjà beaucoup pour les Gones, car Alexandre Lacazette deviendra l’un, sinon le joueur le mieux payé du collectif, tel qu’il est bâti actuellement. Si la durée du contrat n’a pas été communiquée par le quotidien français, Nicolo Schira, journaliste pour la Gazetta Dello Sport, précise qu’il s’agirait d’un bail de 3 ans, jusqu’en juin 2025. Alexandre Lacazette aura alors 34 ans. Cela pourrait donc s’avérer être l’un des derniers contrats de la carrière sportive du buteur.

Alexandre #Lacazette to #OlympiqueLyonnais as a free agent is at the final stage. Ready 3-years contract. No surprise here since the last February 22! #transfers #OL https://t.co/j4BjgRecWL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2022