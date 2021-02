OL : Salaire, contrat ce qu’Amine Gouiri a signé avec l’OGC Nice

Amine Gouiri a fait le saut de Lyon, où il a été formé, à l’OGC Nice.

Amine Gouiri a quitté son cocon lyonnais l’été dernier, pout tenter un nouveau challenge avec l’OGC Nice. A 20 ans, c’est le premier transfert dans la carrière de l’ailier formé entre les murs du centre de formation de l’OL et c’est avec les Gones qu’il a découvert le professionnalisme. Pour lui, le GYM a payé sept millions d’euros le coût de son indemnité de transfert.

Amine Gouiri a signé 4 ans avec l’OGC Nice

Et lui a fait signer un contrat sur quatre ans, avec pour terme le soir du 30 juin 2024. Il lui vaut de gagner moins du million d’euros brut annuel, c’est-à-dire un peu moins que la moyenne du groupe professionnel, aux ordres d’Adrian Ursea, coach intérimaire depuis l’éviction de Patrick Vieira au poste. Sur le nombre des recrues niçoise cette saison 2020-21 (une dizaine entre transferts secs et prêts), Amine Gouiri est l’une, sinon la meilleur pioche.

Une valorisation donnée 3 fois plus haute que le coût de son transfert depuis l’OL

Une preuve étant que sa valorisation marchande explose, elle est désormais estimée à 20 millions par Transfermarkt et un peu plus (de 20 à 30 M€), du côté de l’Observatoire du football. Au stade de la 24e journée de Ligue 1, il a participé à vingt d’entre elles, a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives.