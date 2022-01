OL : Salaire, contrat, ce que Bruno Guimaraes a signé avec Newcastle

Bruno Guimaraes est officiellement un joueur de Newcastle. – @NUFC

Deux ans après, jour pour jour, Bruno Guimaraes quitte l’Olympique Lyonnais, pour la Premier League et le club de Newcastle, au service de la nouvelle et ambitieuse direction des Magpies. Le club des Gones a communiqué les détails économiques du deal, qui s’élève à 50,1 millions d’euros, bonus compris, et ces derniers sont de huit millions d’euros, plus un intéressement à la revente, à 20% du transfert.

Brunbo Gimaraes quitte l’OL pour Newcastle

Bruno Guimaraes a signé avec le club anglais un contrat sur quatre ans et demi, jusqu’au terme de la saison 2025-2026. Selon les informations récentes du journal L’Equipe, le milieu de terrain brésilien va « quadrupler son salaire » en Premier League, qui était avec l’Olympique Lyonnais, proche de 220 000 euros brut mensuels. A l’avenir, le joueur de 24 ans devrait donc approcher, voire même dépasser, les 800 000 euros par mois.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷 Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal. Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

L’un sinon le joueur le mieux payé chez les Magpies

Et en ce cas deviendra-t-il l’un, sinon le joueur le mieux payés dans ce collectif de Newcastle, car se salaire dépasse de deux fois le reste du vestiaire, pour ceux qui étaient là avant la prise de contrôle du club par un fonds souverain d’Arabie Saoudite et le grand chamboulement opéré cet hiver. Le champion olympique 2021 avec le Brésil est la troisième recrue, jusqu’ici des Pies, après le latéral anglais, Kieran Tripier et l’attaquant néo-zélandais, Chris Wood.