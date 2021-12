OL : Salaire, contrat, ce que Juninho a signé avec les Gones

L’Olympique Lyonnais va devoir retrouvé un directeur sportif pour le collectif des professionnels, car Juninho a confirmé son départ prochain.

Le mariage était clinquant, entre une ancienne gloire et le club qui l’a consacré. La séparation sera plus douloureuse, dans le respect mutuel, mais avec une pointe, sinon d’amertume, au moins de déception réciproque. En janvier, tel que l’ont annoncé hier L’Equipe et Le Progrès, Juninho quittera son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.

L’OL et Juninho vers la séparation

Soit deux ans et demi après sa prise de fonction, au mois de juillet 2019. A l’époque nous apprend le journal L’Equipe ce jour, l’ancien canonnier-artilleurs des Gones s’est engagé sur un contrat en CDI. Signe évident d’une confiance élevée de sa direction, à son attention. Il lui serait payé 150 000 euros brut mensuels. Les deux parties devraient se séparer à l’amiable, normalement à la fin du mercato de l’hiver qui arrive et qui sera le dernier de Juninho.

Un contrat en CDI signé avec les Gones

A la direction sportive de l’OL, Juninho a connu plusieurs émotions. Les bonnes, avec le recrutement de Lucas Paqueta, le meneur du club aujourd’hui, et il a réalisé une fin de mercato dernier au forceps, en faisant notamment venir Shaqiri, mais aussi boateng et Damien da Silva, en recrues libres. Il est aussi le responsable de l’échec de Sylvinho, à qui Juninho a confié la gestion de l’équipe première, dès son arrivée au club. Sylvinho n’avait jamais été le coach numéro un, et il ne sera resté que 132 jours en fonction.