OL : Salaire, contrat, ce que Léo Dubois a signé avec Galatasaray

Léo Dubois est officiellement un joueur du Galatasaray.

À 27 ans, Léo Dubois quitte la Ligue 1 pour tenter l’aventure à l’étranger. L’ex-lyonnais s’est engagé avec le club turc de Galatasaray, club le plus titré du pays. Formé au FC Nantes, il a rejoint l’OL en tant qu’agent libre, au mercato d’été 2018. L’ancien capitaine des Gones, dépassé dans la hiérarchie par le jeune Malo Gusto, s’est donc envolé pour la Turquie. De plus, son bail dans le Rhône expirant dans un an, l’Olympique lyonnais ne voulait pas voir partir son défenseur libre, au prochain mercato.

Trois ans de contrat pour Léo Dubois à Galatasaray

Léo Dubois a paraphé un contrat sur trois ans, à l’échéance du 30 juin 2025. Selon les chiffres officiels, il va gagner 1,8 millions d’euros net la saison (près de 220 000€ brut/mois), en part fixe, mais sans les primes individuelles ou collectives avec. C’est un peu moins que les 250 000 euros brut mensuels, de l’estimation de son précédent contrat, sous le maillot de l’Olympique Lyonnais.

2,5 M€ et des bonus au bénéfice de l’OL

L’OL et le club turc se sont mis d’accord sur un transfert d’un montant de 2,5 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter 1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Le latéral international français (13 sélections) quitte donc la France pour la Turquie, et sa capitale Istanbul.