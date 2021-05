OL : Salaire, contrat, ce que négocierait Memphis Depay pour son futur

Memphis Depay ne pointe pas encore sa future destination, mais il disputera, ce dimanche, son dernier match avec l’OL.

Memphis Depay va disputer ce dimanche, le dernier de ses 178 matches sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant néerlandais quittera libre le club, au terme officiel de cette saison 2020-21, au soir du 30 juin. La suite pour lui ? Il a longtemps été question d’un départ au Barça, aux ordres de Ronald Koeman, son compatriote.

Plutôt que le Barça l’Italie pour Memphis Depay ?

Mais Koeman est sur un siège éjectable, le transfert de Depay en Catalogne a donc du plomb dans l’aile. Si ce n’est l’Espagne, le joueur trouvera peut-être son futur en traversant les Alpes. Selon la presse italienne, l’attaquant de l’OL intéresse les clubs de la Juventus et de l’AS Rome. La Gazzetta dello Sport croit même savoir, que Memphis Depay souhaiterait un salaire proche de 650 000 euros brut mensuels. Plus qu’il n’en gagne présentement sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

Il souhaiterait un salaire augmenté sur ce qu’il gagne à l’OL

Avec les bonus en plus, le Batave approcherait les 9,7 millions brut la saison d’Edin Dzeko, à la Roma. Lequel pourrait partir vers la MLS et libérer son contrat signé jusqu’en 2022. A Depay, il faudrait offrir un bail de trois ans, sinon plus. Et surtout, tel que l’écrit la presse italienne, la garantie de jouer un premier rôle.