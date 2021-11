OL : Les salaires des joueurs de l’OL cette saison 2021-2022

L’Olympique Lyonnais n’a pas véritablement rogné sur le budget, malgré les pertes, pour garder un collectif compétitif, en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Jean-Michel Aulas avait promis, qu’en dépit des pertes du club liées à la crise, et du départ de certains cadres, principalement du maître à jouer, Memphis Depay, son Olympique Lyonnais resterait compétitif, cette saison, 2021-2022. Force est de donner raison au président des Gones. Avec Xherdan Shaqiri, à l’aile et Jérôme Boateng, en défense, Lyon a recruté deux internationaux aux pédigrées assez fournis, pour justifier des ambitions rhodaniennes.

Le salaire de Depay, l’OL le verse à Boateng

Et en matière d’investissements, il n’y a pas vraiment eu d’économie. Exemple, les presque 6 millions d’euros brut de salaire annuel, précédemment payés à Memphis Depay et économisés avec son départ au Barça, ont été peu ou prou réinvestis, dans le contrat, signé deux ans jusqu’en 2023, de Jérôme Boateng ; un défenseur champion du monde et double vainqueur de la Ligue des champions.

Un trio dans le dos du champion du monde allemand

Derrière lui, un trio se tient dans une fourchette plus ou moins proche de 300 000 euros brut mensuels : les joueurs formés au club, que sont le gardien Anthony Lopes et le milieu, Houssem Aouar, ainsi que la recrue suisse, Xherdan Shaqiri. Contractuellement, l’Olympique Lyonnais a la main sur les dossiers. Seulement deux ont un caractère urgent, au 30 juin de l’année prochaine, et le club discute à la fois, avec le défenseur belge Jason Denayer et l’attaquant algérien, Islam Slimani. La situation ne semble pas avoir d’impact sur les performances sportives, de l’un ou de l’autre.

Les salaires des joueurs de l’OL, saison 2021-2022, résumés dans le tableau complet en page deux, sont des estimations annuelles brutes de chacun, sur la base de données du journal L’Equipe et de nos informations. Elles sont indépendantes des bonus que chacun peut percevoir, à titre individuel ou collectif.

Les salaires des joueurs de l’Olympique Lyonnais cette saison 2021-2022

Joueur Salaire estimé en 2021-22 Echéance du contrat Anthony Lopes 3,54 M€ 2023 Jason Denayer 3,24 M€ 2022 Jérôme Boateng 5,76 M€ 2023