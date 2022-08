OL: Un nouveau design pour les bus des équipes masculines et féminines

Les deux bus de l’OL, pour les équipes masculines et féminines, ont fait peau neuve, à l’ouverture de cette nouvelle saison.

L’OL fait peau neuve pour cette saison 2022-2023. Après avoir dévoilé en juillet dernier, le visuel du nouveau maillot domicile ainsi que celui extérieur, c’est le bus officiel du club lyonnais qui fait évoluer son design extérieur. La société de transport Cars Faure fournit les bus et les chauffeurs de l’OL depuis 35 ans, et accompagne également le club de basket de l’ASVEL.

Nouveau design pour les bus de l’OL en 2022-2023

Les images ont été dévoilées la semaine dernière par Faure Transport, dont Cars Faure est la filiale. Il était possible de voir le nouveau car de l’OL aux abords du Groupama Stadium, pour la réception d’Ajaccio (1ère journée de Ligue 1). Ce nouvel habillage est à dominance blanc, comme le maillot domicile, et l’inscription « Olympique Lyonnais » en rouge et bleu, est présente sur le flanc du car. Sa face avant est entièrement rouge et l’écusson des Gones est apposé à l’arrière du véhicule. Ces bus vont permettre les déplacements de l’équipe professionnelle masculine et féminine du club.

Le déplacement à Lorient menacé?

Le club lyonnais doit disputer son premier déplacement de la saison, pour affronter Lorient (dimanche 13 heures). Mais le nouveau car officiel pourrait ne pas se rendre en Bretagne, en raison de l’état actuel de la pelouse du Moustoir. La décision du maintien ou du report de la rencontre sera communiquée ce vendredi, dans l’après-midi, par la LFP.