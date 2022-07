OL : Un nouveau (et gros) monstre à 600 000€ pour Boateng

Jérôme Boateng a reçu un nouveau bolide, livré depuis l’Allemagne.

Jérôme Boateng change de calibre. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais ajoute un nouveau bolide dans la série de ses voitures personnelles, dont certaines sont des modèles rares, plus encore pour ceux qu’il a personnalisé. De la véloce et surpuissante Lamborghini SVJ, à son dernier plaisir, que l’international allemand a partagé en story sur les réseaux sociaux.

Le nouveau G800 Brabus de Boateng en images et détails

Un nouveau et gros Brabus G800 pour le défenseur de l’OL

Jérôme Boateng vient de recevoir un Mercedes Brabus G800, pensé sur la base d’une version G63 du constructeur allemand. Le G63, le joueur de 33 ans en avait justement un, customisé, dans son garage personnel. Ainsi configuré et musclé (voir images et détails ci-dessus), par le préparateur allemand, ce gros 4×4 aux pneus de 23 pouces développe pas moins de 800 chevaux, sous son capot. Ce qui autorise à l’engin, malgré ses proportions XXL, une vitesse de pointe proche de 240 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h, en moins de cinq secondes.

Les voitures de Jérôme Boateng. Des Audi du sponsor du club dont la véloce R8

Jérôme Boateng aime les automobiles, sportives ou dimensionnées

Comme pour une majorité de ses bolides personnels, Jérôme Boateng s’est tourné vers l’Allemagne et le groupe DB Avantgarde qui vient de le lui livrer. Déjà estimé, à plus de 2 millions d’euros, l’historique du garage du champion du monde 2014 prend un peu plus de valeur, à l’ajout de cette voiture, nouvelle ou transformée, mais qui préparé ainsi, vaut près de 600 000 euros.