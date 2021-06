OL : Un nouveau sponsor manche sur le maillot des Gones [OFFICIEL]

C’est officiel, MG Motors est un nouveau sponsor de l’OL.

Ça n’est pas ou plus une surprise, puisque Jean-Michel Aulas avait vendu la mèche à ce sujet, dans un entretien donné à la presse locale, et qu’hier, jeudi, l’Olympique Lyonnais a teasé sur ses réseaux sociaux, pour annoncer l’imminence de l’accord. Le voilà officialisé, ce vendredi matin, le rapprochement du club des Gones et du constructeur automobile chinois, MG Motors.

MH Motors sponsor manche sur le maillot de l’OL

L’accord porte sur les trois prochaines saisons, à compter de celle qui débute ce 1er juillet et jusqu’au 30 juin, 2024. A cette occasion, MG Motors devient un partenaire majeur de l’OL, visible sur la manche des maillots des joueurs, de l’effectif professionnel. Le deal prévoit également que les joueurs de Peter Bosz, roulent à bord de véhicules de la gamme, spécialiste de l’électrique et de l’hybride.

Un nouveau partenaire automobile pour les Gones

Lyon n’avait plus de « partenaire automobile », depuis la fin de la collaboration riche et longue, avec Hyundai. « Nous sommes honorés de compter MG Motorparmi nos nouveaux partenaires, dit Jean-Michel Aulas, par communiqué. Cette collaboration avec une marque iconique du monde automobile va nous permettre d’atteindre nos objectifs communs de tendre vers une mobilité plus douce et conforte nos engagements en faveur d’une transition environnementale globale portée par l’ensemble des acteurs du monde sportif. »

Ce partenariat a été initié par l’agence Sportfive, un clip promotionnel accompagne l’officialisation de ce contrat nouveau pour l’OL.