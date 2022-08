OL : Un nouvel habilleur officiel pour les 2 prochaines saisons

Hors terrain, qui est une zone réservée à l’équipementier Adidas, c’est la marque française Izac qui habillera les joueurs de l’OL, dans les deux prochaines années.

Un habilleur officiel pour l’OL, c’est ce qu’a signé le club des Gones avec la marque de prêt à porter Izac, qui fournira les joueurs et le staff, jusqu’en 2024. Ils porteront les produits de l’enseigne de vêtements pour hommes, en toutes occasions cérémonielles, à savoir les soirées évènementielles, les conférences de presse, les séances d’autographes, ou chaque fois qu’ils se présentent au stade, avant et après les rencontres. Izac bénéficiera également d’un dispositif de visibilité au Groupama Stadium.

Izac, habilleur officiel de l’OL pour deux saisons

« Le football touche toutes les franges de la population et nous voudrions habiller les hommes de toutes âges. C’est donc assez naturellement et avec passion que nous nous sommes tournés vers ce sport fédérateur en devenant Habilleur Officiel d’équipes de prestige. Aujourd’hui, nous sommes plus que ravis de signer ce nouveau partenariat avec le célèbre club de l’Olympique Lyonnais. Que les joueurs du club portent nos couleurs à chaque événement, est un honneur et nous en sommes très fiers », déclare par communiqué, Jean-Claude Rhoum, le président et fondateur d’Izac.

La marque déjà très présente en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais vient étoffer le rang des clubs partenaires avec Izac. Habilleur officiel du FC Metz depuis cette année, la marque de prêt à porter masculin accompagne plusieurs clubs de l’élite comme l’OM depuis 2013, mais aussi le LOSC, l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes. Ce nouveau partenariat avec le club de Jean-Michel Aulas vient donc renforcer la présence de la marque dans le championnat de France, pour lui offrir de la visibilité et ainsi, de la notoriété.