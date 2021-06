Olivier Giroud, du MHSC à Chelsea, l’évolution de son salaire

Quel futur en club pour Olivier Giroud ? Mystère et boule de gomme.

Sa carrière a ceci de remarquable, qu’il n’a pas été formé par les centre des plus grands clubs. Pour toucher au Graal, un titre de champion du monde à son CV, Olivier Giroud a franchi bien des étapes, depuis Grenoble en Ligue 2, jusqu’à la Ligue des champions, sous les couleurs d’Arsenal, puis de Chelsea. Entre, il a gagné son premier titre majeur, en devenant champion de France, avec le MHSC.

Le MHSC et le titre, un tremplin pour Olivier Giroud

A l’époque c’est un exploit inédit pour Montpellier, et un énorme coup d’accélérateur, dans la carrière de l’attaquant de 34 ans. Il quitte l’Hérault et son contrat à 1,2 millions d’euros de salaire brut annuel, pour les Gunners d’Arsenal, en 2012. Montant de l’opération : 12 millions d’euros hors variables. Olivier Giroud signe un contrat de quatre ans payé 3,5 millions d’euros par an. Il sera prolongé et revalorisé en 2014, puis à nouveau, en 2017. Cette fois, en réduisant légèrement son revenu, à 5,5 millions d’euros la saison.

Arsenal et Chelsea pour ses contrat les plus élevés

Un an plus tard, il quitte le nord pour le sud-ouest de Londres et son club de Chelsea. Chez les Blues, il signe un contrat et demi, jusqu’en 2019, plus une autre saison en option. Il lui vaut alors de gagner près de 110 000 livres hebdomadaires (6,7 M€/an). C’est encore ce qu’il perçoit aujourd’hui, après une autre prolongation et la levée de l’option d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2022. Qu’Olivier Giroud n’est peur sûr de remplir, étant désireux de partir pour aller trouver ailleurs, plus de temps de jeu.

L’évolution du salaire d’Olivier Giroud en carrière