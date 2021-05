OM : – 19% sur 2020, que vaut la marque OM en 2021 ?

Sans public dans le stade, l’OM perd une ligne importante pour le business et pour son bon fonctionnement avec les fans, qui sont sa force première.

Forcément que le contexte économique fragile, doublé des matches disputés à huis clos, plus, en ce qui concerne le club phocéen, une fracture brutale entre les supporters et la gouvernance, marquée par les incidents du mois de février, justifient au moins pour partie, la baisse de la valorisation de la marque OM, en 2021.

La marque OM se déprécient (encore) en 2021

Cela, d’après les estimations de Brand Finance, sur la valorisation des marques des clubs du football. L’Olympique de Marseille est classé 46e cette année, il perd huit place sur le rapport précédent. En 2021, la marque OM baisse de 19%, pour être désormais valorisée à 105 millions d’euros. L’on parle ici, de valeur de marque et non d’entreprise (même si l’estimation de la première dépend de la deuxième, et du chiffre d’affaire annuellement produit par le club).

Covid plus fracture avec les fans justifient l’appréciation moins bonne

2021 est une année de baisse, qui succède à une autre, de 13% en 2020. Interrogé à l’époque, Betrand Chovet, patron de Brand Finance en France nous confiait : « La baisse de la valeur de marque montre bien que les perspectives sur l’entreprise sont un peu dégradées. Il y a une confiance en celle-ci qui n’est pas forcément très élevée. » C’est toujours vrai en 2021, à ceci près quand même de plus encourageant, que l’Olympique de Marseille gagne en force de marque. Il progresse de cinq places dans le top 50 européen, de la 39e à la 34e désormais.

L’Olympique de Marseille, 3e marque la plus puissante en Ligue 1

L’Olympique de Marseille a la troisième valorisation de marque la plus élevée des clubs français en 2021, derrière le PSG, septième à 887 millions d’euros et l’Olympique Lyonnais, 27e à 161 millions d’euros.