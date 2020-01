OM – 31e club le plus populaire du monde sur le 2.0 en 2020

Si l’OM dispose d’une communauté fidèle, partout en France, la situation n’est pas aussi évidente sur Internet. Le média digital Result Sports a dévoilé le classement des équipes les plus populaires sur les réseaux sociaux, dans le monde entier. L’Olympique de Marseille, deuxième club le plus apprécié de France se place à la 31e position. Le club phocéen regroupe 11 millions d’abonnés cumulés. C’est une place de gagnée par rapport à la saison dernière.

La majorité des supporters marseillais sont sur Facebook

La majorité des supporters de l’OM se concentre sur Facebook, 5 millions d’abonnés suivent le quotidien des joueurs d’André Villas-Boas. Mais la progression est plus importante sur d’autres réseaux sociaux, notamment Instagram. Malgré une plus faible affluence (1,3 million d’abonnés), des contenus sont régulièrement postés, pour annoncer les compositions d’équipe, montrer les buts marseillais ou afficher des photos d’entraînement. Du côté de Twitter, la tendance se situe au milieu, avec 3 millions de followers sur la page officielle.

L’OM possède une communauté importante en Chine

Fort de sa stratégie marketing soutenu à l’étranger, le club phocéen possède une communauté de 851 000 personnes sur le réseau social chinois, Weibo. À l’échelle des clubs nationaux, Marseille se situe au coude à coude avec Monaco, 35e de ce classement (10 millions de fans). Dans le top 100 des clubs de foot le plus suivi en ce début d’année 2020, l’OL (41e, 7 M) et le PSG (8e, 79 M) se glissent avec l’OM et l’ASM.