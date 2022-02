OM : 4 infos business sur la nouvelle pépite Emran Soglo

Emran Soglo, une jeune recrue au potentiel sportif et business déjà élevé. @ems.sg10/Instagram

Ce lundi 31 janvier, l’OM a bouclé un transfert qui a pu passer sous l’œil de la majorité des observateurs. Il s’agit d’Emran Soglo, milieu de terrain de 16 ans. Le joueur, laissé libre l’été dernier, arrive en provenance de Chelsea. Depuis son plus jeune âge, le recrue phocéenne a la réputation de prodige en herbe, et compte éclabousser la France de son talent, dans les mois à venir. Voici 4 infos business pour apprendre à connaître le crack.

Au coeur du scandale des transferts de mineurs, à Chelsea

La pépite a grandi en Île de France et a très rapidement reçu les louanges de ses entraîneurs, mais aussi des recruteurs venus l’observer. En 2015, alors âgé de 10 ans, il signe au FC Chelsea. Il n’est à l’époque pas le seul, c’est d’ailleurs ce qui vaudra aux Blues d’être épinglés plus tard, en 2019, par la FIFA, car le recrutement de joueurs mineurs est particulièrement cadré et contrôlé. Vingt neuf d’entre eux seront passés au crible et mis en cause, puisque le club de Londres sera sanctionné et privé d’une campagne de recrutement, au cours de l’été 2019.

Dans les petits papiers de gros clubs européens

Après avoir fait ses preuves dans les catégories jeunes des Blues, Emran Soglo apparaît dans le radar de nombreux clubs européens. Le Bayern Munich tient la corde quand il met à l’essai le milieu de terrain, après qu’il ait été laissé libre par Chelsea. Il ne sera finalement pas conservé. Les Rangers et West Ham sont aussi venus aux renseignements, mais c’est à l’Olympique de Marseille qu’il a choisi de signer.

Le nouveau joueur de l’OM est bien conseillé

Si Emran Soglo a pris le temps avant de choisir son futur club, c’est notamment grâce aux conseils de l’agence expérimentée, CAA Base. Celle-ci représente de nombreux grands joueurs de football, comme Raphaël Varane, Heung-Min Son ou encore Dele Alli. La société est également celle qui s’occupe d’un certain Valentin Rongier, évoluant actuellement à l’Olympique de Marseille, depuis 2019.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ems (@ems.sg10)

16 ans mais déjà ambassadeur Adidas

Les bonnes performances milieu de terrain, ces dernières saisons, ont été remarquées, puisqu’il a récemment été convoqué avec l’équipe d’Angleterre U17. S’il est encore à l’âge de l’adolescence il compte déjà un premier sponsor pour le suivre, l’équipementier Adidas, tel que l’affiche l’intéressé sur ses réseaux sociaux. C’est chose rare pour de si jeunes footballeurs. N’ayant toujours pas disputé le moindre match en professionnel, Emran Soglo va continuer son apprentissage au centre de formation de l’OM, avec l’espoir d’être bientôt convoqué par Jorge Sampaoli en équipe A.