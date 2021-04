OM : 4 Phocéens parmi les 10 qui se dévalorisent le plus en Ligue 1

Florian Thauvin et Dimitri Payet, dans le top 10 des joueurs qui se dévalorisent le plus en L1, en avril, sur la plateforme Transfermarkt.

Duje Caleta-Car (+2 M€) et Boubacar Kamara (+5 M€) font pencher la balance, à l’inverse. Ils sont les deux plus fortes progressions observées en avril, sur la plateforme Transfermarkt. Qui a, inversement, publié son classement des joueurs de la Ligue 1 qu’elle estime se dévaloriser le plus, sur le marché des transferts. Et à la dernière mise à jour tout juste dévoilée en ce mois d’avril, quatre joueurs de l’OM campent le top 10.

La cote des Phocéens chute sur le mercato

Ils sont même cinq dans les 20, avec l’attaquant argentin, Dario Benedetto (-1 M€), en plus. Et quatre donc, dans les 10, mais deux joueurs du Paris Saint-Germain en tête : Kylian Mbappé, premier à -20 M€, suivi de Neymar, à -18 M€. Les Marseillais arrivent après, d’abord avec Florian Thauvin qui perd 4 M€, à 28 millions estimés. Sachant que l’ailier phocéen est en fin de contrat, au terme de cette saison, au mois de juin.

4 joueurs de l’OM dans les 10 et un de plus dans le top 20

Septième, Valentin Rongier perd 3 millions, à 15 millions qu’il vaut désormais selon Transfermarkt, le milieu en prêt du Bayern, Michaël Cuisance, est neuvième, à 8 millions d’euros et deux de perdus, avec cette dernière mise à jour. Dimitri Payet enfin, complète le top avec une valorisation désormais donné pour lui, à 7 millions d’euros, sur le mercato. Elle est inférieure de 1,5 millions d’euros, à précédemment.