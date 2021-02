OM : 5 ailiers libres en juin pour remplacer Thauvin

Si Florian Thauvin doit quitter Marseille, son club devra chercher à le remplacer, à ce poste clé du jeu.

Puisqu’il semble acquis que Florian Thauvin va quitter l’Olympique de Marseille cet été, et que son départ ne va rien rapporter au club phocéen, d’autres que lui sont dans une même situation, et l’OM pourrait peut-être en profiter. On vous passe bien sûr les profils injouables, Lionel Messi en tête, ou Angel Di Maria qui discute prolongation avec le PSG.

Messi ou di Maria inaccessibles pour l’OM

A ce poste d’ailier, on pense d’abord à l’Espagnol Lucas Vázquez, en partance du Real Madrid. Il est estimé sur le mercato à une quinzaine de millions et son salaire est proche de 160 000 euros brut mensuels, et dans la norme des Phocéens. Sinon l’Anglais Andros Townsend, en fin de bail à Crystal Palace, puisqu’en plus nos voisins britanniques ont parfois la cote en Provence (Chris Waddle le plus illustre et au même poste d’ailier, ou le milieu Joey Barton le plus récent).

Ribéry de retour au Vélodrome, fantasme plus que réalité

A moins de viser un profil plus local, comme le natif des Ulis, Moussa Marega. Lui évolue à Porto, qu’il devrait quitter et il discute de son futur ; on le dit proche du Fenerbahçe. Il y a aussi Steven Mendoza, que justement suivait l’OM la saison dernière. Bien qu’Amiens ait été relégué la saison dernière, lui a tiré son épingle du jeu. En Ligue 2, cet exercice, il a marqué quatre buts. Enfin, c’est plus improbable mais symboliquement intéressant et séduisant, le profil de Franck Ribéry. L’aventure à la Fiorentina touche à sa fin et il n’aurait pas dans l’idée d’arrêter. Pas plus que de revenir en France.