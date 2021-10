OM : 5 buteurs libres à recruter pour renforcer l’attaque

L’OM souffre d’éléments offensifs, des joueurs libres sur le mercato pourraient compenser ces manques.

Arkadiusz Milik est de retour dans le collectif de l’Olympique de Marseille, mais l’état de fraîcheur physique de l’international polonais est la grande inconnue, alors que le club phocéen, souffre dans ce secteur offensif, de joueurs au poste. Le jeune Bamba Dieng s’est certes révélé, mais il est trop seul, alors que Dimitri Payet, s’il a dépanné, n’est pas un buteur naturel. Pour y remédier, pourquoi ne pas regarder sur le mercato, vers les joueurs qui sont sans contrat ?

Tevez ou Llorente, de gros pédigrée pour l’OM

Car il y a du beau monde, dans cette situation compliquée pour eux. Plusieurs sont en « fin de cycle », au crépuscule de leur carrière. Mais pour une pige de quelques mois, ils ont justement toute l’expérience requise, pour remplir la fonction. On pense notamment à l’Apache, Carlos Tevez, véritable bourreau des surfaces adverses, au cours de ses plus belles années. Dans le même registre, Fernando Llorente, a quitté l’Udinese et le champion du monde espagnol de 2010, est sans club depuis.

Angel Romero le « plus cher » des joueurs « gratuits »

Un peu plus jeunes qu’eux, l’ex- de la Juventus, Sebastian Giovinco, ou Kevin Mirallas, un visage connu du championnat de France, ex du LOSC et de l’ASSE, ont un pédigrée intéressant. Mais c’est surtout l’international paraguayen, Angel Romero, qui offre les meilleurs avantages sur le papier, puisque âgé de 29 ans, il est celui parmi tous les attaquants présentement sans contrat, celui qui pourrait justifier de la valorisation la plus chère sur le marché.