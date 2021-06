OM : 6 Défenseurs centraux à recruter libres à la fin du mois

Si Nicolas N’koulou revenait à l’OM…

« Au moins un défenseur central », écrit ce mercredi le journal L’Equipe, en évoquant les besoins de l’Olympique de Marseille, sur ce mercato de l’été. Et des renforts, le quotidien sportif en coche de nécessaire, à quasiment tous les postes. Avec des moyens que l’on sait supposés limités. La solution passera peut-être, surtout pour des postes à doubler, par un recrutement de joueurs libres contractuellement.

Un défenseur central « au moins » nécessaire à l’OM

Les six de ce sujet le seront dans une poignée de jours. Au commencement de la saison 2021-22, à l’ouverture du mois de juillet. Du plus valorisé sur le marché, qu’est le Serbe du Napoli, Nikola Maksimovic (130 000 €/mois en Serie A), au fantasque Shkodran Mustafi, talentueux mais épisodiquement bon, sous le maillot d’Arsenal, puis de Schalke, jusqu’au plus modeste Thomas Basila, qui sort d’un exercice galère avec le FC Nantes. A 21 ans, il a dernièrement changé d’agent et est très courtisé en France.

Eliaquim Mangala pour une première en Ligue 1 ?

Entre, il y a de l’expérience et une capacité d’adaptation à et/ou à la Ligue 1 assurément rapide, avec le reste des joueurs. Il n’y qu’Eliaquim Mangala qui n’a jamais fréquenté le championnat domestique, aujourd’hui à Valence, il a décidé de partir. Et si l’occasion était la bonne pour lui, à 30 ans, d’évoluer en France ?

Un ancien pour le renouveau de l’Olympique de Marseille ?

Le choix du retour au pays, justement, Jemerson l’a fait, après six saisons passées sur le Rocher princier sous le maillot de l’AS Monaco. Il a rejoint les Corinthians pour un an, mais son salaire pèse sur les finances du club, qui ne voudra pas le prolonger. Pourquoi enfin ne pas imaginer un retour de Nicolas N’Koulou. C’est à Marseille qu’il a disputé son plus grand nombre de matches et il va quitter le Torino, sans manquer de pistes : le Betis, Leeds ou le Stade Rennais le suivraient.