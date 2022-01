OM : 8 gardiens en fin de contrat pour remplacer Mandanda

Si Mandanda s’y refusait, qui alors pour jouer les gardiens doublures la saison prochaine, à l’Olympique de Marseille ?

Mis en concurrence cette saison, par Pau Lopez, recruté pour lui succéder en tant que numéro un dans les buts de l’OM, Steve Mandanda est en désavantageux ballotage. A 36 ans, le gardien international français acceptera-t-il, l’exercice prochain, de s’asseoir toute une saison sur le banc en tant que numéro 2 ? Rien n’est moins sûr, et en ce cas le club devra lui trouver un remplaçant. Idéalement comme Pelé, il y a quelques années, en le recrutant sur le marché des joueurs libres.

Quelle doublure à Pau Lopez la saison prochaine à l’OM ?

Si rien n’évolue d’ici au 30 juin pour eux, plusieurs seront dans cette situation. Nous en avons choisi huit, qui sont assez représentatif du panel des joueurs concernés. Classés en trois catégories, la plus élevé se rapproche du profil de Steve Mandanda, à savoir des portiers d’expérience qui voient leur carrière tirer sur la fin. Pas sûr qu’ils ne soient intéressés pour jouer les doublures, mais Loris Karius, notamment, a campé le rôle chez les Reds de Liverpool. Ça ne l’a pas empêché de disputer (et de rater) une finale de Ligue des champions. Sergio Romero (bientôt 35 ans) et Lukasz Fabianski (36 ans), sont dans un même cas.

Des portiers expérimentés internationaux ou nationaux

Suivent les joueurs nationaux et d’abord les expérimentés, que sont Benoît Costil, aux Girondins de Bordeaux, l’un des profils toutefois les moins accessibles, parce que le Normand a encore l’envie de joueur et que ses prétentions salariales dépassent tous les autres ou presque. Jérôme Prior, désormais exilé en 2e division espagnol, est en ce sens plus abordable. Sinon, restent de plus jeunes profils en devenir qui sont peut-être la meilleure solution pour l’OM.

Et si c’était enfin l’occasion de voir un Zidane à Marseille ?

De surcroît parce qu’il s’y trouve des joueurs particulièrement intéressants : Stefan Bajic (20 ans), qui compte déjà neuf matchs de Ligue 1 avec l’AS Saint-Etienne, Yahia Fofana (21 ans) car il est un espoir de la Ligue 2 et un gardien formé à bonne école du Havre (comme Steve Mandanda), ou enfin, « last but not least » car ce serait l’occasion de voir un Zidane sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Luca Zidane, qui devrait quitter le Rayo Vallecano, en Liga.