OM : 8 attaquants libres en juin pour remplacer Valère Germain

Valère Germain probablement sur le départ, la question de son remplacement pourrait se poser à l’OM.

Lui ne devrait pas être conservé au-delà du 30 juin, à l’échéance de son contrat. C’est que Valère Germain pèse 330 000 euros brut mensuels de salaires avec l’OM, pour un rendement trop juste à ce niveau de rémunération. Il n’est pas un premier choix de Jorge Sampaoli. L’ancien niçois et monégasque sur le départ, l’opportunité de le remplacer se trouve peut-être avec des joueurs, dans le même cas de figure que Germain. C’est-à-dire sur la fin de leurs contrats.

Des profils connus en Ligue 1 pour remplacer Valère Germain

Nous en avons repéré huit, qui ont tous déjà fréquenté, sinon y sont-ils déjà, le championnat de France de Ligue 1. Et deux sont des ex de l’OM ; Mario Balotelli étant le plus récent, on l’a retenu car son histoire avec l’Olympique de Marseille a été brève, mais plutôt intense sur le fond et la forme. Les autres sont tous des visages bien connus de notre championnat. Et tous sont des tranches de rémunérations, parfois plus élevées mais néanmoins proches, que Valère Germain au poste.

Et si l’OM s’intéressait à des Français partis à l’étranger

On pense notamment à Stevan Jovetic, qui pourrait faire le même chemin que Germain avant lui, en passant de l’AS Monaco, au stade Vélodrome. On pense aussi à ceux depuis longtemps partis de France et qui reviennent souvent en écho, à chaque nouveau mercato. L’un joue à Porto, l’autre du côté de Valence, en Espagne et un troisième dans un club de Londres. Découvrez-les tous via le diaporama ci-dessus.