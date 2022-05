OM : A l’amortissement, combien l’OM devrait vendre Strootman

Encore une saison, au plus, et le transfert de Kevin Strootman sera définitivement à oublier, pour l’Olympique de Marseille.

Il revient, dans une poignée de jours, au grand damn de sa direction et des supporters de l’OM. Qui ? Kevin Strootman, la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club, mais clairement pas la meilleure. Cette saison, le milieu de terrain batave la passe au club de Cagliari, en Italie. Et il devrait, selon toute vraisemblance, revenir en France, à Marseille, où il lui restera, passé le 30 juin, une dernière saison de contrat.

Kevin Strootman revient à l’OM pour sa dernière saison

Pas sûr qu’il la suive en Provence. Si le club phocéen peut s’en séparer, il ne s’en privera pas, car en plus le joueur touche-t-il un gros salaire, proche du demi-million d’euros brut mensuel. Sa recrue à 25 millions d’euros, l’Olympique de Marseille devrait la vendre cet été, 5 millions, à l’amortissement du transfert, dilué sur les cinq saisons qu’il a signé.

5 M€ à l’amortissement mais une valorisation moindre

L’international néerlandais de 32 ans les vaut-il ? Et bien non, d’après Transfermarkt qui le valorise à 3 millions d’euros et moins encore du côté de l’Observatoire du football, où le joueur est estimé à moins du million d’euros.