OM : À l’hôtel 5* où séjourne Jorge Sampaoli à Marseille

D’ici à ce qu’il prenne ses propres quartiers, c’est à l’hôtel que séjouren Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli a débarqué à Marseille, mardi dernier, en provenance du Brésil. Le nouveau coach de l’OM, a été soumis à un isolement sanitaire de sept jours, à son arrivée. L’Argentin est logé à l’hôtel InterContinental, un établissement 5 étoiles situé entre le quartier du Panier et le Vieux Port, qui fait de lui le plus réputé de la cité phocéenne.

Un hôtel de luxe tout neuf

Fondé en 2013, l’InterContinental de Marseille est à quelques pas de la mairie. Quinze kilomètres, c’est ce qui sépare l’hôtel du Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, et sept kilomètres du stade Vélodrome. Il dispose de 179 chambres, 15 suites dont 72 avec vue sur le Vieux-Port et 33 avec terrasse privatives. Un spa, une piscine intérieure, mais aussi une salle de fitness sont disponibles pour les clients. Le premier prix est de 270 € pour une entrée de gamme, et le tarif peut s’élever à 1 400 € pour la suite la plus luxueuse.

Un lieu incontournable pour les recrues de l’OM

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank Mccourt a logé dans ce prestigieux endroit lors de sa récente visite à Marseille. Le lieu, a l’habitude d’accueillir des recrues phocéennes à leurs arrivée, en attendant que ces derniers trouvent un logement fixe dans la région marseillaise. C’était le cas de Dario Benedetto, qui avait posté un cliché sur Instagram à l’hôtel InterContinental, au moment de poser ses bagages sur la Canebière. André Villas-Boas, prédécesseur de Jorge Sampaoli, a aussi été aperçu peu de temps avant sa signature en faveur du club phocéen.