OM à plein, le PSG stimule les Merlus : affluences de la journée et classement en L1

L’OM termine la première moitié de la saison en tête des affluences à une moyenne supérieure à 50 000.

Il y avait du monde dans les stades de la Ligue 1, ce mercredi, pour la dernière journée de football de l’année. Il faut en effet remonter à la 13e journée pour trouver une moyenne supérieure (21 631, hier, contre 26 568), alors que le match Clermont – Strasbourg a été reporté en raison de la Covid.

L’OM champion d’automne des affluences en Ligue 1

A mi-saison 2021-2022 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille assoit son leadership. Il y avait, ce mercredi soir, plus de 55 000 spectateurs au Vélodrome, soit plus que la moyenne de cette première partie d’exercice, déjà la plus élevée du championnat, tel que nous le suivons, journée après journée, sur Sportune.

Meilleure affiche pour Lorient avec le PSG, l’ASSE soutenue mais battue

C’est à Lorient que l’affluence de cette 19e levée a été la plus remarquable, car y était en visite le PSG et Lionel Messi. Ils sont plus de 16 000 à s’être rendu au Moustoir, contre tout juste 13 000, l’affluence moyenne, jusqu’alors. A Geoffroy-Guichard aussi, ils étaient plus que le moyenne, pour voir la première sortie de Pascal Dupraz sur le banc, en Ligue 1. Cela n’a pas réussi au collectif stéphanois et ses suiveurs ; Sainté s’est incliné 1-0, face au FC Nantes.

Les affluences de la 19e journée

Marseille – Reims = 55 908

Bordeaux – Lille = 39 967

Lyon – Metz = 34 867

Saint-Etienne – Nantes = 23 681

Nice – Lens = 22 065

Lorient – Paris = 16 603

Montpellier – Angers = 10 990

Troyes – Brest = 6 872

Monaco – Rennes = 5 354

Clermont – Strasbourg = Reporté

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 503 828 10 50 380 Paris 421 139 9 46 793 Lille 305 317 9 33 924 Lyon 298 961 9 * 33 218