OM: Alma Soul, l’autre business d’Alexis Sanchez

Avec le football, Alexis Sanchez a le monde viticole en affinité. Il est, avec sa soeur, à la tête de sa propre entreprise dans le domaine. – @alexis_officia1/Instagram

De base, Alexis Sanchez est footballeur. Ça, tout le monde le sait, même le public français n’est plus sans l’ignorer, depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille, en ce mois d’août. Mais le Chilien, puisque sa discipline l’a rendu immensément riche (les détails ici, de son contrat avec l’OM), a investi dans des domaines bien différents que la chose sportive. A 33 ans, il prépare l’après. Une activité, en particulier, lui est de plus en plus chère : la production de vin.

L’attaquant de l’OM sévit aussi dans le monde viticole

Ainsi en octobre dernier il a, selon Diario Financiero, fait l’achat de 25 hectares de terrain, dans les collines orientales du Frioul, en Italie, dans le but de produire du vin haut de gamme. Cette parcelle s’ajoute à celle déjà en sa possession, en Amérique du sud. Et voilà comment, au mois de septembre 2021, Alexis Sanchez a créé la société, « Société Agricole Alma Soul Limitada », spécialisée dans « l’achat et la vente de raisins, vins et spiritueux ; culture de la vigne, fabrication de barriques et autres branches liées au commerce du vin ».

Alexis + Marjorie = l’origine de la marque Alma Soul

Alma Soul, le nom commercial de la marque est la contraction des prénoms Alexis, et de Marjorie, la soeur de l’attaquant marseillais, qui s’occupe de l’affaire. Cela fait aussi écho à Martina, leur maman. Alma Soul se déclinera prochainement sur le web à l’adresse, almasoul.cl, qui propose présentement un site en « construction ». L’intérêt d’Alexis Sanchez pour le vin est né de son passage à Londres, au club d’Arsenal. Il aurait depuis, visité des dizaines de vignobles, susceptibles de l’intéresser. Après l’Espagne et l’Italie, deux autres pays majeurs dans la production viticole, son choix de venir en France a-t-il aussi été, au moins un tout petit peu, dicté par sa passion ? Qui sait ?…