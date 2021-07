OM : APO Group devient le 1er partenaire africain de l’OM

APO Group va aider l’OM dans la promotion de son programme OM Africa.

De la suite dans les idées et au programme « OM Africa », lancé sur la fin de l’année 2019, à destination des fans du club, sur le continent. Ce vendredi est annoncé la signature d’un rapprochement avec APO Group, qui devient le premier partenaire officiel de l’Olympique de Marseille, en Afrique.

AP0 Group et l’OM signent un partenariat pluriannuel

APO Group, un cabinet panafricain de conseil en communication, spécialiste de la distribution de communiqués de presse en Afrique. L’accord est pluriannuel, il donne à APO Group la mission de promouvoir le programme « OM Africa » et plus largement de l’OM et du football, sur le continent africain, où le club cherche à se positionner ces dernières années.

Pour la promotion de l’OM sur le continent africain

« La passion et la vivacité du football africain sont évidentes dans notre ville et dans notre équipe. APO Group partage notre vision qui consiste à faire du programme « OM Africa », un point de ralliement pour tous les fans de football en Afrique, et un moyen de soutenir le développement sportif à travers le continent », précise Laurent Colette, le Directeur général de l’Olympique de Marseille.