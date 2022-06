OM : Après Raiola, Franco Tongya change d’agent

Franco tongy a rejoint une agence de sportifs qui dépasse le cadre strict, du football.

Arrivé en janvier 2021 dans le cadre d’un échange contre Marley Ake avec la Juventus, Franco Tongya n’a depuis jamais joué avec l’équipe professionnelle de l’OM. Le milieu offensif a dû se contenter de matchs avec la réserve pour des performances moyennes. Jusqu’alors conseillé par l’écurie du regretté Mino Raiola, l’Italien a changé de d’agence, en rejoignant You First. Est-ce là une indication que le joueur de 20 ans n’envisage pas un avenir sur la Canebière ? Rien n’est moins sûr.

Le jeune milieu de l’OM n’est plus conseillé par l’écurie de Raiola

La team You First est une agence spécialisée dans la gestion et la représentation de joueurs. Plusieurs noms familiers sont signés chez elle. A l’exemple de Jonathan Clauss, le défenseur du RC Lens, qui sort d’une saison 2021-2022 exceptionnelle et d’une première convocation en Equipe de France, ou de Clément Grenier, l’ancien milieu de l’OL, aujourd’hui évoluant sous le maillot de Majorque. Cependant, le football n’est pas la seule expertise de la société.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par You First (@teamyoufirst)

Franco Tongya, un nouveau représentant, pour un nouveau club ?

You First compte aussi dans ses rangs des basketteurs comme Ja Morant, meneur star des Grizzlies de Memphis, ou le pivot des Bucks de Milwaukee Serge Ibaka. Pour le jeune footballeur formé à la Juventus, ce changement pourrait laisser présager un départ dans les semaines à venir, lui qui ne semble pas faire partie des plans de Jorge Sampaoli dans un futur au moins proche, malgré un potentiel apparent. Si l’hiver dernier, il avait été question d’un prêt en Serie B, cet été pourrait venir changer le futur de l’international espoir italien.