OM, Arsenal, BVB… Où va jouer Luis Sinisterra selon les bookmakers ?

Luis Sinisterra, un profil qui intéresse des clubs d’Europe. Parmi lesquels, l’OM…

Découvert par le public français, à l’occasion de la double confrontation de l’OM face au Feyenoord, en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, l’ailier Luis Sinisterra intéresserait depuis, le board du club phocéen. Mais pas seulement, une preuve étant que les bookmakers du Royaume-Uni ont ouvert un marché pour connaître le futur de l’international colombien de 22 ans.

L’OM, un lointain outsider pour recruter Luis Sinisterra

Et l’Olympique de Marseille est bien cité, mais clairement ici, comme un lointain outsider. Que Luis Sinisterra rejoigne le club vice-champion de France paie en effet 13 fois la mise. Plus sûrement, il y a d’abord l’idée que le joueur ne change rien en restant à Rotterdam, où il s’est installé en 2018 et normalement jusqu’en 2024, de par son contrat avec le Feyenoord. Cette éventualité est cotée à 1,2 contre un.

Reste à Feyenoord ou partir vers Londres et Arsenal, telles sont les tendances

Sinon, Sinisterra est plutôt attendu chez les Gunners d’Arsenal, à la cote moyenne de 5. L’Ajax, pour concurrent au Feyenoord en Eredivisie, est placé en embuscade à 8, tout comme le Borussia Dortmund, en Allemagne. Tottenham (à 10 contre 1), puis Leicester City (à 12), suivent juste devant l’Olympique de Marseille.