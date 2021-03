OM, ASSE : 7 gardiens à recruter libres en juin

Sergio Romero sera bientôt libre et il devrait quitter Manchester United

Steve Mandanda est de plus en plus en difficulté ces derniers temps à l’OM, comme l’ensemble de son équipe. Nouveau président, Pablo Longoria aimerait préparer l’avenir sans l’actuel capitaine olympien, selon L’Equipe. De quoi se poser des questions, sur le futur du champion du monde 2018. Son remplaçant, Yoann Pelé, lui en fin de contrat, quittera le club phocéen en fin de saison. Concernant l’ASSE, en froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier a décidé d’arrêter sa carrière en janvier dernier. C’est Jessy Moulin, qui est numéro 1 cette saison, avec à la clé des performances plus que moyennes. Gardien remplaçant, Stefan Bajic, âgé de 19 ans, semble encore trop jeune, pour s’imposer en tant que titulaire chez les Verts.

Un gardien de but expérimenté pour l’OM et l’ASSE

L’expérience de Sergio Romero, serait une alternative possible, pour les deux équipes mythiques du championnat de France. Même si son salaire est important à Manchester United, (2,9 millions d’euros brut par saison), au vu de son année de naissance, il devrait revoir sa rémunération à la baisse. Autre joueur mature, Danijel Subašić, portier connu en Ligue 1, il a joué près de 290 matches, sous le maillot de l’AS Monaco, soit la meilleure longévité du club pour un gardien de but, derrière Jean-Luc Ettori. Sans club depuis juin dernier, l’international croate pourrait être en manque de rythme. Autre option, Tomas Vaclík, est relégué sur le banc de touche cette année, après avoir était titulaire deux saisons consécutives. Ces derniers temps, il a enchainé les blessures au niveau du genou.

Un portier français ?

Jérôme Prior, le joueur de 25 ans formé aux Girondins de Bordeaux, évolue à Valenciennes depuis 2019. Dans le nord, il est devenu titulaire indiscutable, en réalisant des très belles performances, il arrive en fin de contrat à l’été prochain. Ses qualités, pourraient être mises au service, d’un club comme l’AS Saint-Etienne. Autre gardien français, Yoan Cardinale, qui n’a plus réalisé une saison pleine depuis 2015-16, avec des enchaînements de blessures, et une longue dépression. Néanmoins, son rôle de doublure, serait intéressant, pour encadrer un effectif jeune comme celui des Verts.

7 gardiens libres en juin