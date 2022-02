OM, ASSE, LOSC… Des stades à nouveau remplis, affluences et classement en L1

Pour le retour du public sans contrainte de jauges, l’Orange Vélodrome a fait le plein de spectateurs.

A peu près un mois après l’introduction des jauges à 5 000 personnes dans les stades, les clubs ont pu accueillir, sans restriction, leurs fans pour la première fois cette année. Ce week-end, le programme était chargé avec des rencontres comme LOSC-PSG, OM-SCO Angers ou encore ASSE-MHSC, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. La levée des contraintes a produit son effet, puisque plus de 227 000 supporters ont fait le déplacement pour voir un match du championnat français. Il faut remonter à la 13e journée pour voir un cumul aussi élevé.

Les stades de l’OM et du LOSC quasiment plein

Le choc entre le champion en titre et le PSG n’a pas déçu. Les 48 437 supporters ont pu assister à la démonstration parisienne sur le terrain lillois (1-5). Un taux d’occupation de 98,7% quasi maximal et une affluences record pour les Dogues, cette saison. L’Orange Vélodrome est l’enceinte ayant accueilli le plus de monde ce week-end, lors de la rencontre contre le SCO Angers. Les supporters marseillais ont vu leur équipe s’imposer sur le score de 5-2.

L’ASSE et l’AS Monaco dans le dur malgré leur victoire

La fin des jauges permet à l’affluence moyenne, qui est de 22 743 lors de cette 23e journée, d’être la 5e plus élevée depuis le début de saison. Cependant, certaines équipes à domicile n’ont pas réussi à profiter au maximum du retour à la normale. C’est le cas de l’AS Saint-Etienne et de l’AS Monaco. Les deux clubs ne parviennent pas à remplir leur écrin, à plus de 50% malgré leurs bonnes performances. Geoffroy-Guichard n’affichait que 48% de remplissage, tandis que le stade Louis II pointait à 40%.

Les affluences de la 23e journée de Ligue 1

Marseille – Angers = 60 000

Lille – Paris = 48 437

Rennes – Brest = 25 409

Strasbourg – Nantes = 22 240

Saint-Etienne – Montpellier = 20 000

Nice – Clermont = 18 022

Lorient – Lens = 10 687

Reims – Bordeaux = 8 858

Troyes – Metz = 7 227

Monaco – Lyon = 6 550

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 568 592 12 47 383 Paris 431 064 11 39 188 Lille 358 588 11 32 599