OM, ASSE, LOSC… Une journée presque record sur le terrain des affluences

C’est à l’Orange Vélodrome, qu’il y avait, ce week-end, le plus de monde au stade.

La vérité d’une semaine n’est pas celle de la suivante. Alors que le week-end dernier marquait une baisse d’affluence dans les stades, la 25e journée n’a pas déçu, que ce soit en termes de résultats ou de spectateurs. Les équipes à domicile comme l’OM, l’ASSE ou le LOSC n’ont pas été à la fête. Cela n’empêche pas l’affluence de dépasser les 271 000 supporters présents dans les enceintes du championnat de Ligue 1, devenant la deuxième meilleure performance de cette saison.

Des points perdus à domicile pour l’OM, l’ASSE et le LOSC

Le club phocéen s’est bien raté en clôture de cette 25e journée de Ligue 1, en perdant 2-0 contre le promu du Clermont Foot 63. Une performance décevante pour les 53 840 spectateurs, présents à l’Orange Vélodrome. Le LOSC et l’ASSE ont eux aussi perdu de précieux points à domicile, ce week-end, avec des nuls face au FC Metz (0-0), et au RC Strasbourg (2-2). Si le champion en titre enregistre un de ses plus mauvais taux de remplissage de la saison (61,9%), ce n’est pas le cas pour les Verts qui réalisent leur deuxième meilleure affluence (24 897) et affichent 59,3% de taux d’occupation.

Les bonnes opérations de l’OGCN et du FCN

En 2021-2022, l’OGC Nice se bat avec l’OM pour le gain de la 2e place de Ligue 1, synonyme de qualification directe à la Ligue des Champions. Avec la défaite olympienne, les Niçois recollent à un point de son concurrent provençal, puisque les Aiglons ont dominé, chez eux, le SCO Angers (1-0), devant plus de 18 000 soutiens. La grosse surprise du week-end est venue du stade de la Beaujoire, plein à craquer pour la première fois cette saison, où Nantes s’est imposé contre le PSG, sur le score de 3-1.

Les affluences de la 25e journée de Ligue 1

Marseille – Clermont = 53 840

Lens – Lyon = 36 624

Nantes – Paris = 35 500

Lille – Metz = 30 384

Bordeaux – Monaco = 29 557

Saint-Etienne – Strasbourg = 24 897

Rennes – Troyes = 22 967

Nice – Angers = 18 257

Lorient – Montpellier = 10 135

Reims – Brest = 9 307

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 622 432 13 47 879 Paris 478 064 12 39 839 Lille 388 972 12 32 414