OM, ASSE, OL… Le 11 des joueurs de L1 libres dans un mois

Valère Germain est un joueur en fin de contrat, qui va changer de maillot la saison prochaine.

A l’approche de la fin de saison, beaucoup de joueurs de Ligue 1 sont certainement déjà tournés vers leur avenir. C’est le cas, notamment, de ceux qui voient leur contrat arriver à son terme, au soir du 30 juin prochain. Certains sont toujours dans le flou concernant leur point de chute pour la saison suivante. Dans cette situation, on retrouve par exemple Yoan Cardinale, le portier niçois, Maxime Poundjé, de Bordeaux, le Nîmois Loïck Landre, Stevan Jovetic de l’ASM, ou encore Mathieu Debuchy, puisque son entraîneur, Claude Puel, a confirmé la non-reconduction de son contrat à l’issue de la saison. Mais d’autres, de l’ASSE, de l’OL, ou de l’OM, comme Romain Hamouma, Memphis Depay, ou Valère Germain, ont quelques certitudes en plus, ou des’options vers lesquelles se diriger à l’intersaison.

Valère Germain confirme son départ de l’OM, et l’ASSE fait une offre à Hamouma

Le 24 avril dernier, Valère Germain, à Marseille depuis 2017, confirmait au micro de Canal+, son départ à l’issue de son contrat, en juin prochain. Ce dernier a exprimé son souhait de rejoindre un autre championnat afin de découvrir une nouvelle expérience. Les rumeurs les plus insistantes parlent notamment d’intérêts venus d’Espagne. Du côté de Saint-Etienne, outre le départ de Mathieu Debuchy évoqué précédemment, Romain Hamouma pourrait également bien faire ses valises. Malgré une prolongation de contrat proposée par les dirigeants stéphanois, le joueur de 34 ans aurait reçu des offres de plusieurs clubs de Ligue 1, allant de Lorient à des clubs « du sud de la France », selon l’Equipe. A Rennes, alors que Clément Grenier se dirigeait de prime abord vers un départ à l’expiration de son contrat, en fin de saison, l’ancien lyonnais pourrait finalement rester, maintenant qu’il est aux ordres de Bruno Génésio. Enfin, indésirable auprès de Niko Kovac, le milieu de terrain monégasque, Youssef Aït-Bennasser, est annoncé de son côté, depuis plusieurs mois, en partance pour la Turquie dès le 1er juillet prochain.

Du côté de l’OL, Damien Da Silva arrive, quand Memphis Depay s’en va

On le sentait venir depuis maintenant plusieurs semaines, Memphis Depay ne sera plus lyonnais la saison prochaine. Après avoir passé près de quatre saisons et demie sous les couleurs des Gones, l’attaquant néerlandais a confirmé, ce vendredi, dans un entretien accordé au journal l’Equipe, qu’il quitterait le club rhodanien au terme de son accord avec celui-ci, en juin. S’il a indiqué ne pas encore avoir trouvé de point de chute, il insiste néanmoins sur sa volonté de rejoindre un des cadors européens, car il estime avoir le niveau. La rumeur la plus persistante va évidemment en direction du Barça. L’international Oranje a même, récemment, déjà visité une maison dans la capitale catalane. Toujours chez Jean-Michel Aulas, on attend, dans le sens des arrivées cette fois-ci, la venue du défenseur central de 33 ans, Damien Da Silva. Il devrait arriver libre de Rennes, à l’intersaison, afin de venir renforcer un secteur défensif lyonnais miné par les blessures.

Le 11 des joueurs de Ligue 1 libre dans un mois