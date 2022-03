OM, Aston Villa : Combien vaut désormais Morgan Sanson sur le mercato ?

Morgan Sanson vit une expérience mitigée avec Aston Villa.

Depuis son départ de l’OM, il y a plus d’un an, Morgan Sanson connaît une aventure compliquée en Premier League. Son club, Aston Villa, réalise une saison correcte pour ses standards, et continue de progresser de saison en saison. Les Villans ont énormément investi sur le marché des transferts, ces deux dernières années. Si les arrivées de Leon Bailey, Lucas Digne ou encore de Philippe Coutinho (prêt) donnent satisfaction, ce n’est pas le cas du Français, qui cherche encore sa place dans l’effectif de Steven Gerrard

Une valeur marchande à la baisse pour l’ancien de l’OM

Morgan Sanson a effectué ses débuts professionnels lors de l’exercice 2012-2013, avec Le Mans. Une seule saison aura suffi pour convaincre le MHSC de miser sur lui. C’est là-bas que le milieu de terrain va se révéler, en disputant plus de 100 matchs. Durant le mercato hivernal 2017, l’OM le recrute pour la somme de 12 M€. Quatre ans plus tard, il devient le 8e plus gros transfert de l’histoire du club olympien, en partant pour Aston Villa contre 15,8M€. En plus d’un an, sa valeur marchande a diminué de plus de 50%, selon l’Observatoire du football (CIES) qui l’estime entre 4 et 7 M€. Une fourchette de prix qui reste basse, en comparaison à l’évaluation de Transfermarkt, qui le donne à 14 M€.

Morgan Sanson a signé un contrat long avec Aston Villa

Le Français fait face à une forte concurrence en Premier League. John McGinn, Jacob Ramsey et Douglas Luiz sont très bien installés dans ce milieu de terrain à 3. Le joueur de 27 ans se retrouve dans une situation délicate, lui dont le contrat court jusqu’en été 2025. Cependant, tout n’est pas perdu pour le numéro 8 des Villans, puisque Steven Gerrard s’est montré rassurant dans les médias britanniques, en indiquant qu’il avait conscience que l’ancien de l’OM pouvait aider son équipe avant la fin de la saison.